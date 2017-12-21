Авторы Killzone закроют серверы второй и третьей частей игры

Многопользовательский режим в эксклюзивном шутере для PlayStation 4 более не будет доступен.

Студия Guerrilla Games объявила о закрытии серверов сразу же двух частей Killzone — второй и третьей. Разработчики на официальном сайте поблагодарили геймеров за поддержку и преданность. Также они рады были получать на протяжении последних восьми лет отзывы от игроков.

Ранее компания Sony объявила о прекращении поддержки серверов для ещё одной эксклюзивной игры — Gravity Rush 2. Её релиз при этом состоялся в январе 2017 года. Серверы перестанут работать через год — 19 января 2018 года.