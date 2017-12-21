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Опубликовано 21 декабря 2017, 14:35

Авторы Killzone закроют серверы второй и третьей частей игры

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/PlayStation

Скриншот видео: youtube.com/PlayStation

Многопользовательский режим в эксклюзивном шутере для PlayStation 4 более не будет доступен.

Студия Guerrilla Games объявила о закрытии серверов сразу же двух частей Killzone — второй и третьей. Разработчики на официальном сайте поблагодарили геймеров за поддержку и преданность. Также они рады были получать на протяжении последних восьми лет отзывы от игроков.

Ранее компания Sony объявила о прекращении поддержки серверов для ещё одной эксклюзивной игры — Gravity Rush 2. Её релиз при этом состоялся в январе 2017 года. Серверы перестанут работать через год — 19 января 2018 года.

Напомним, вторая часть Killzone вышла в 2009 году на PlayStation 3. Третья часть появилась в продаже спустя два года. Серверы Killzone перестанут работать 29 марта 2018 года. Сюжетная кампания при этом всё ещё будет доступна игрокам.

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Сергей Сурепин
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