Заядлых геймеров признали психически больными

ВОЗ официально со следующего года включит игровую зависимость в число психических заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о включении игровой зависимости в Международную классификацию болезней 11-го пересмотра. Она выйдет в 2018 году.

Сейчас в черновом варианте соответствующего документа говорится, что человека можно признать зависимым от видеоигр в том случае, если развлечение оказывается важнее всех остальных жизненных интересов.

В новую версию МКБ войдёт так называемое игровое расстройство. Рассматриваться оно будет в качестве серьёзной угрозы здоровью, что требует контроля. Под игровым расстройством понимается не только зависимость от видеоигр. Подробная расшифровка станет известна после публикации соответствующего документа.