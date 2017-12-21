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Регион
Опубликовано 21 декабря 2017, 14:26

Заядлых геймеров признали психически больными

Фото &copy; Flickr/Maltz Evans

Фото © Flickr/Maltz Evans

ВОЗ официально со следующего года включит игровую зависимость в число психических заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о включении игровой зависимости в Международную классификацию болезней 11-го пересмотра. Она выйдет в 2018 году.

Сейчас в черновом варианте соответствующего документа говорится, что человека можно признать зависимым от видеоигр в том случае, если развлечение оказывается важнее всех остальных жизненных интересов.

В новую версию МКБ войдёт так называемое игровое расстройство. Рассматриваться оно будет в качестве серьёзной угрозы здоровью, что требует контроля. Под игровым расстройством понимается не только зависимость от видеоигр. Подробная расшифровка станет известна после публикации соответствующего документа.

Напомним, Международная классификация болезней (МКБ-10) — это мировая стандартная методика для сбора данных о смертности и заболеваемости. МКБ позволяет сопоставлять информацию во всём мире и обмениваться ей последовательным и стандартизированным способом.

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Сергей Сурепин
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