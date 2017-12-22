Суд вернул самому богатому депутату 150 машин, чтобы он заплатил налоги

ФНС так упорно борется с депутатом Андреем Палкиным, как будто он не слуга, а враг народа. Конечно, Палкин задолжал 189 млн рублей налогов — эти деньги могли бы пойти в бюджет и на них бы отремонтировали, например, больницу… Но сам депутат считает себя честным и обвиняет налоговиков в том, что они жестоко убивают российский бизнес — и в частности его компании. Архангельская Фемида (именно в Архангельской области, где родился депутат, рассматривается дело) склоняется то в одну, то в другую сторону. В последнем раунде победили налоговики.

Палкин — это депутат-парадокс. С одной стороны, он богат. Его доход в 2016 году составил 678 млн рублей, в 2015 году — 1,5 млрд рублей.

С другой стороны, у Палкина нет денег. Как сказано в решении Арбитражного суда Архангельской области, в 2016 году он перестал платить налоги "ввиду недостаточности денежных средств". А задолжал он налоговой 189 млн рублей.

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Кстати, вот что думает о своих доходах сам депутат Палкин.

— 1,5 млрд рублей, которые были задекларированы, — это зарплата моих рабочих, материалы и даже приобретённая техника, — сказал он в разговоре с Лайфом. — 600 млн за 2016 год — в этой сумме в том числе оборотные средства. Личный доход у меня составил всего 9 млн.

О своём долге перед налоговой Палкин ранее говорил так. Чтобы его взяли в депутаты, ему нужно было избавиться от бизнес-активов (так положено по закону). А у него был большой строительный бизнес, в основном в Архангельской области. И продавать это всё нужно было "в течение месяца".

— Часть была продана дёшево, часть с рассрочкой — те же квартиры с рассрочкой на 15 лет, — говорил Палкин.

В общем, квартиры, строительную технику, землю и т.д. он передал сыновьям — 31-летнему Михаилу и 25-летнему Павлу. Что-то подарил, что-то продал — с рассрочкой до 2021 года.

И вот Палкин должен заплатить со сделок налоги. Но он с этим не согласен — ведь из-за рассрочки деньги он получит только через несколько лет, а налоговой всё подавай прямо сейчас.

И тогда Палкин решил воспользоваться законом о банкротстве — чтобы суд реструктуризировал его долг (проще говоря, отсрочил выплату). Так и получилось. Депутат сам разработал и передал в суд план реструктуризации. И случилось то, чего он добивался, — суд одобрил этот план. Кстати, на тот момент, как следует из судебных документов, богатство Палкина состояло из имущества на 30 млн рублей и 600 млн дебиторской задолженности (то есть эти деньги ему должны были отдать).

Согласно плану, Палкин будет выплачивать долг ровно два года. Каждый месяц он будет отдавать примерно по восемь миллионов рублей. Казалось, это победа. Вот как сам депутат комментирует войну с ФНС: — Я был честный бизнесмен, у меня не было задолженности по налогам, — сказал он в разговоре с Лайфом. — Я платил около 170 млн рублей налогов в год. Когда я вышел из ЕГРЮЛ, то есть из списка предпринимателей, у меня не было ни рубля задолженности. Он пояснил, что его бизнес-линия — "это холдинговая структура строительного направления". — Это единственное предприятие в Архангельской области с замкнутым циклом. Мы сами производим кирпич, железобетон, всю столярку, — сказал депутат. — У нас свои кадры, которые мы учим и воспитываем.

Сейчас бизнес-линия продолжает работать и платить налоги. Но ФНС этого мало — она хочет взыскать налоги (прямо сейчас) за формальность — передачу активов сыновьям. — Когда я передал бизнес, что потеряло государство?! — недоумевает Палкин.

Кстати, в судебном решении говорится, что у Палкина — разные долги перед ФНС (не только за совершённые сделки перед вступлением в депутаты). Например, по результатам выездной налоговой проверки, проведённой в 2016 году, ему было доначислено 20 млн рублей налогов за 2012–2013 годы.

ФНС между тем нанесла депутату ответный удар. Она попросила суд признать недействительной часть сделок, заключённых им с сыновьями. И победила. 11 декабря суд вынес решение о том, что сделки на сумму 139 млн рублей недействительны.

Легковые автомобили, самосвалы, бетономешалки, краны-манипуляторы, полуприцепы, поливомоечные машины, участки земли, здания магазинов — всего в судебном решении более 150 пунктов. Всё это сыновья должны вернуть Палкину. Суд пришёл к выводу, что Палкин, передавая сыновьям имущество, намеренно ухудшал своё финансовое положение — чтобы отсрочить выплату налогов. А дальше, как опасается депутат, всё это будет продано с молотка — и семейный бизнес встанет.

— Задача налоговой — разорить и распродать имущество. А у меня там новые немецкие станки, модернизацию только провёл, — рассказал Лайфу депутат. — У меня там полная замена парка. А налоговая хочет всё продать! А после них всё — выжженная пустыня. Вы когда-нибудь слышали, чтобы, когда налоговая проводила процедуры распродажи, хоть одно предприятие встало на ноги? И что с этого государство поимеет? Не будет бизнес-линии, которая платила налоги. И это чтобы отдельно сделать щелчок депутату Палкину? Это негосударственная политика.