Call of Duty: WWII заработала больше миллиарда долларов
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К концу года разработчики и издатели массово начали подводить итоги уходящего 2017-го.
Издатель Activision в своём блоге объявил, что Call of Duty: WWII и Destiny 2 стали самыми продаваемыми играми для консолей в США. За эти проекты отвечают студии Sledgehammer Games и Bungie соответственно.
При этом Crash Bandicoot N. Sane Trilogy стала самым успешным ремастером на PlayStation 4. Также издатель добавил, что менее чем за два месяца Call of Duty: WWII собрала более миллиарда долларов по всему миру.
Что же касается релиза Destiny 2, который состоялся в октябре, то он стал самым крупным в истории компании. Вместе с этим Crash Bandicoot N. Sane Trilogy сейчас входит в топ-10 самых продаваемых игр в США для консоли PlayStation 4.