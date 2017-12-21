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Опубликовано 21 декабря 2017, 16:01

Call of Duty: WWII заработала больше миллиарда долларов

Фото: &copy;&nbsp;Wikipedia

Фото: © Wikipedia

К концу года разработчики и издатели массово начали подводить итоги уходящего 2017-го.

Издатель Activision в своём блоге объявил, что Call of Duty: WWII и Destiny 2 стали самыми продаваемыми играми для консолей в США. За эти проекты отвечают студии Sledgehammer Games и Bungie соответственно.

При этом Crash Bandicoot N. Sane Trilogy стала самым успешным ремастером на PlayStation 4. Также издатель добавил, что менее чем за два месяца Call of Duty: WWII собрала более миллиарда долларов по всему миру.

Что же касается релиза Destiny 2, который состоялся в октябре, то он стал самым крупным в истории компании. Вместе с этим Crash Bandicoot N. Sane Trilogy сейчас входит в топ-10 самых продаваемых игр в США для консоли PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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