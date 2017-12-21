Русские косплееры снялись в образах героев Dota 2 для календаря Nvidia
Фото: © VK/NVIDIA
Производитель видеокарт решил сделать подарок всем геймерам совместно с косплеерами.
Российское подразделение компании Nvidia и агентство Global Cosplay Group подготовили подарок всем геймерам. Производитель видеокарт представил календарь на 2018 год.
На каждом из месяцев можно найти звёзд российского косплея. Среди моделей Дарья Кравец, Инна Арапова, Екатерина Шабанова и другие. Модели выступили в образах героев из Dota 2.
Пользователи предположили в шутку, что в календаре зашифрована дата выхода новой серии видеокарт от компании Nvidia. А персонаж Queen of Pain, изображённый на одной фотографии с флагманской игровой видеокартой GeForce GTX 1080 Ti, олицетворяет боль фанатов от цен на графические адаптеры.