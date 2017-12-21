Русские косплееры снялись в образах героев Dota 2 для календаря Nvidia

Производитель видеокарт решил сделать подарок всем геймерам совместно с косплеерами.

Российское подразделение компании Nvidia и агентство Global Cosplay Group подготовили подарок всем геймерам. Производитель видеокарт представил календарь на 2018 год.

На каждом из месяцев можно найти звёзд российского косплея. Среди моделей Дарья Кравец, Инна Арапова, Екатерина Шабанова и другие. Модели выступили в образах героев из Dota 2.