В Гааге завершил работу Международный трибунал по бывшей Югославии
Церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Фото: © REUTERS/Toussaint Kluiters
Целью трибунала являлось привлечение к ответственности нарушителей гуманитарного права на территории бывшей Югославии.
Сегодня, 21 декабря, в Гааге прошла церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
— Международный трибунал по бывшей Югославии закрывается, но мы должны поддерживать соблюдение правосудия и справедливости для жертв, — написал генсек ООН.
The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is closing, but we must continue to uphold accountability and justice for victims. https://t.co/zUUOLhQxbV pic.twitter.com/FjFVLSYftH— António Guterres (@antonioguterres) 21 декабря 2017 г.
Отмечается, что после закрытия МТБЮ все незавершённые судебные процессы переходят в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. Напомним, последним громким делом МТБЮ стало самоубийство прямо в зале суда хорватского генерала Слободана Праляка сразу после оглашения ему приговора. Праляка приговорили к 20 годам тюрьмы за военные преступления.