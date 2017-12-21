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Опубликовано 21 декабря 2017, 23:09

В Гааге завершил работу Международный трибунал по бывшей Югославии

Церемония закрытия&nbsp;Международного трибунала по бывшей Югославии. Фото: &copy; REUTERS/Toussaint Kluiters

Церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Фото: © REUTERS/Toussaint Kluiters

Целью трибунала являлось привлечение к ответственности нарушителей гуманитарного права на территории бывшей Югославии.

Сегодня, 21 декабря, в Гааге прошла церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

— Международный трибунал по бывшей Югославии закрывается, но мы должны поддерживать соблюдение правосудия и справедливости для жертв, — написал генсек ООН.

Отмечается, что после закрытия МТБЮ все незавершённые судебные процессы переходят в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. Напомним, последним громким делом МТБЮ стало самоубийство прямо в зале суда хорватского генерала Слободана Праляка сразу после оглашения ему приговора. Праляка приговорили к 20 годам тюрьмы за военные преступления.

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Юнона Александрова
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