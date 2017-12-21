В Гааге завершил работу Международный трибунал по бывшей Югославии

Целью трибунала являлось привлечение к ответственности нарушителей гуманитарного права на территории бывшей Югославии.

Сегодня, 21 декабря, в Гааге прошла церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

— Международный трибунал по бывшей Югославии закрывается, но мы должны поддерживать соблюдение правосудия и справедливости для жертв, — написал генсек ООН.

The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is closing, but we must continue to uphold accountability and justice for victims. https://t.co/zUUOLhQxbV pic.twitter.com/FjFVLSYftH — António Guterres (@antonioguterres) 21 декабря 2017 г.