Депутаты предложили обязать интернет-магазины принимать карту "Мир"

По их мнению, благодаря этому уменьшится количество контрафактной продукции, а также повысится прозрачность рынка интернет-торговли.

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому все интернет-магазины будет обязаны принимать к оплате карты "Мир". Этот документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторами этого законопроекта стала группа депутатов во главе с главой Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Они предлагают внести изменения в ст. 16.1 закона "О защите прав потребителей", так как "более 90% расчётов в интернет-торговле осуществляется за наличный расчёт".