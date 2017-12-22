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Регион
Опубликовано 22 декабря 2017, 02:17

Депутаты предложили обязать интернет-магазины принимать карту "Мир"

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филлипов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филлипов

По их мнению, благодаря этому уменьшится количество контрафактной продукции, а также повысится прозрачность рынка интернет-торговли.

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому все интернет-магазины будет обязаны принимать к оплате карты "Мир". Этот документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторами этого законопроекта стала группа депутатов во главе с главой Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Они предлагают внести изменения в ст. 16.1 закона "О защите прав потребителей", так как "более 90% расчётов в интернет-торговле осуществляется за наличный расчёт".

Также депутаты пояснили, что при интернет-продажах зачастую не используется кассовый аппарат, что является нарушением закона. По мнению разработчиков законопроекта, благодаря оплате картой "Мир" уменьшится количество контрафактной продукции, повысится прозрачность рынка интернет-торговли и конкуренция.

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Андрей Довлатов
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