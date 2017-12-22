Кандидатом в президенты от КПРФ может стать директор совхоза Грудинин

Окончательное решение по кандидатуре будет принято на съезде партии в субботу 23 декабря.

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин рассматривается как один из возможных кандидатов в президенты РФ на грядущих выборах от КПРФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в партии.

— Наряду с другими кандидатурами обсуждается кандидатура Грудинина, — сказал он.

По словам источника, обсуждалось много кандидатур, звучали "фамилии и самого Зюганова, и Грудинина, и других товарищей, членов партии".

Глава партии Геннадий Зюганов отметил, что окончательное решение будет принято на съезде 23 декабря.

Вместе с тем член Президиума ЦК Компартии Валерий Рашкин в интервью "Эхо Москвы" заявил, что Зюганов уже предложил выдвинуть Павла Грудинина в качестве кандидата.

— Это первый этап обсуждения, Зюганов выдвинул кандидатуру Грудинина. В пятницу продолжится обсуждение с участием самого Павла Николаевича, потом будет совещание секретарей, пленум ЦК, и в субботу выходим на съезд, — сказал Рашкин.