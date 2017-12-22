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Опубликовано 22 декабря 2017, 06:48

В Steam началась зимняя распродажа. Что купить?

Скриншот видео&nbsp;TONIGHT'S THE NIGHT&nbsp;&copy; L!FE

Скриншот видео TONIGHT'S THE NIGHT © L!FE

Все скидки на видеоигры доступны с первого дня. В этот раз Гейб Ньюэлл никого не пожалеет.

21 декабря в магазине цифровой дистрибуции Valve началась традиционная распродажа видеоигр в честь зимних праздников. Все скидки на этот раз фиксированы и сохранятся на протяжении всей акции. Лайф выбрал лучшие предложения.

Что купить?

  • Wolfenstein II: The New Colossus — 999 рублей
  • GTA V — 799 рублей
  • Prey — 574 рубля
  • DOOM — 429 рублей
  • South Park: The Fractured But Whole — 999 рублей
  • The Evil Within 2 — 999 рублей
  • Deus Ex: Mankind Divided — 194 рубля
  • SOMA — 99,8 рубля
  • Resident Evil 5 — 104 рубля
  • SUPERHOT — 479 рублей
  • Divinity: Original Sin — 237,66 рубля
  • Full Throttle Remastered — 118 рублей
  • Skyrim — 699 рублей
  • Half-Life 2 — 24 рубля
  • Assassin’s Creed: Origins — 1399 рублей

Также во время акции Valve проводит ивент, в рамках которого можно получить коллекционные карточки Steam и создать специальный значок за выполнение ряда заданий. Вместе с этим можно выбрать победителей в одной из номинаций премии Steam Awards 2017.

Зимняя распродажа продлится до 4 января.

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Сергей Сурепин
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