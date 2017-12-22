В Steam началась зимняя распродажа. Что купить?

Все скидки на видеоигры доступны с первого дня. В этот раз Гейб Ньюэлл никого не пожалеет.

21 декабря в магазине цифровой дистрибуции Valve началась традиционная распродажа видеоигр в честь зимних праздников. Все скидки на этот раз фиксированы и сохранятся на протяжении всей акции. Лайф выбрал лучшие предложения.

Что купить?

Wolfenstein II: The New Colossus — 999 рублей

GTA V — 799 рублей

Prey — 574 рубля

DOOM — 429 рублей

South Park: The Fractured But Whole — 999 рублей

The Evil Within 2 — 999 рублей

Deus Ex: Mankind Divided — 194 рубля

SOMA — 99,8 рубля

Resident Evil 5 — 104 рубля

SUPERHOT — 479 рублей

Divinity: Original Sin — 237,66 рубля

Full Throttle Remastered — 118 рублей

Skyrim — 699 рублей

Half-Life 2 — 24 рубля

Assassin’s Creed: Origins — 1399 рублей

Также во время акции Valve проводит ивент, в рамках которого можно получить коллекционные карточки Steam и создать специальный значок за выполнение ряда заданий. Вместе с этим можно выбрать победителей в одной из номинаций премии Steam Awards 2017.