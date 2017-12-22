В Steam началась зимняя распродажа. Что купить?
Скриншот видео TONIGHT'S THE NIGHT © L!FE
Все скидки на видеоигры доступны с первого дня. В этот раз Гейб Ньюэлл никого не пожалеет.
21 декабря в магазине цифровой дистрибуции Valve началась традиционная распродажа видеоигр в честь зимних праздников. Все скидки на этот раз фиксированы и сохранятся на протяжении всей акции. Лайф выбрал лучшие предложения.
Что купить?
- Wolfenstein II: The New Colossus — 999 рублей
- GTA V — 799 рублей
- Prey — 574 рубля
- DOOM — 429 рублей
- South Park: The Fractured But Whole — 999 рублей
- The Evil Within 2 — 999 рублей
- Deus Ex: Mankind Divided — 194 рубля
- SOMA — 99,8 рубля
- Resident Evil 5 — 104 рубля
- SUPERHOT — 479 рублей
- Divinity: Original Sin — 237,66 рубля
- Full Throttle Remastered — 118 рублей
- Skyrim — 699 рублей
- Half-Life 2 — 24 рубля
- Assassin’s Creed: Origins — 1399 рублей
Также во время акции Valve проводит ивент, в рамках которого можно получить коллекционные карточки Steam и создать специальный значок за выполнение ряда заданий. Вместе с этим можно выбрать победителей в одной из номинаций премии Steam Awards 2017.
Зимняя распродажа продлится до 4 января.