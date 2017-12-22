Google запустила игру в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds

У разработчиков самого популярного шутера 2017 года появился серьёзный конкурент. И это браузерная игра.

Компания Google в честь зимних праздников открыла страницу "Радар Санта-Клауса". Здесь на протяжении всего декабря будет появляться различный контент для детей, в том числе познавательные факты о рождественских традициях всего мира, видеоролики и браузерные игры.

21 декабря на соответствующей странице появилась игра под названием "Снежная перестрелка". По своей концепции она напоминает режим "Королевской битвы". Эта концепция стала в 2017 году самой популярной. Во многом благодаря шутеру PlayerUnknown's Battlegrounds.