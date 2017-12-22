Google запустила игру в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds
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У разработчиков самого популярного шутера 2017 года появился серьёзный конкурент. И это браузерная игра.
Компания Google в честь зимних праздников открыла страницу "Радар Санта-Клауса". Здесь на протяжении всего декабря будет появляться различный контент для детей, в том числе познавательные факты о рождественских традициях всего мира, видеоролики и браузерные игры.
21 декабря на соответствующей странице появилась игра под названием "Снежная перестрелка". По своей концепции она напоминает режим "Королевской битвы". Эта концепция стала в 2017 году самой популярной. Во многом благодаря шутеру PlayerUnknown's Battlegrounds.
В игре от Google пользователь управляет эльфом, который десантировался на ледник. Глыба льда постепенно становится меньше. Задача игрока — набрать наибольшее количество очков, которые дают за "убийство" других эльфов снежком, а также за сбор предметов, периодически падающих с неба.