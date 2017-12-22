Sniper: Ghost Warrior 3 получит многопользовательский режим
Разработчики вспомнили об игре. Обновление в шутере появится спустя девять месяцев после релиза.
Скриншот видео: youtube.com/GameSpot
Польская студия GI Games анонсировала выход многопользовательского режима для шутера Sniper: Ghost Warrior 3. Правда, игра вышла более полугода назад, поэтому неизвестно, как пользователи воспримут новый контент.
Благодаря обновлению игра получит три новых режима: Bounty Hunter, Team Deathmatch и Sharpshooter. Также в игре появятся четыре новые карты, а ещё две будут доступны для владельцев сезонного пропуска. Не забыли разработчики и о новых персонажах — их будет более 15. Само собой, обновление добавит в шутер новое оружие и гаджеты.
Напомним, Sniper: Ghost Warrior 3 вышла 25 апреля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.