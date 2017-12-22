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Опубликовано 22 декабря 2017, 07:51

Sniper: Ghost Warrior 3 получит многопользовательский режим

Разработчики вспомнили об игре. Обновление в шутере появится спустя девять месяцев после релиза.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/GameSpot

Скриншот видео: youtube.com/GameSpot

Польская студия GI Games анонсировала выход многопользовательского режима для шутера Sniper: Ghost Warrior 3. Правда, игра вышла более полугода назад, поэтому неизвестно, как пользователи воспримут новый контент.

Благодаря обновлению игра получит три новых режима: Bounty Hunter, Team Deathmatch и Sharpshooter. Также в игре появятся четыре новые карты, а ещё две будут доступны для владельцев сезонного пропуска. Не забыли разработчики и о новых персонажах — их будет более 15. Само собой, обновление добавит в шутер новое оружие и гаджеты.

Напомним, Sniper: Ghost Warrior 3 вышла 25 апреля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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