Sniper: Ghost Warrior 3 получит многопользовательский режим

Благодаря обновлению игра получит три новых режима: Bounty Hunter, Team Deathmatch и Sharpshooter. Также в игре появятся четыре новые карты, а ещё две будут доступны для владельцев сезонного пропуска. Не забыли разработчики и о новых персонажах — их будет более 15. Само собой, обновление добавит в шутер новое оружие и гаджеты.