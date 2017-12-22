В Origin началась зимняя распродажа видеоигр
Фото: © Origin
Теперь вы можете приобрести хиты последних лет от Electronic Arts со скидкой до 75 процентов.
Издатель Electronic Arts присоединился к празднованию Рождества. Теперь в сервисе цифровой дистрибуции Origin проходит масштабная зимняя распродажа со скидками до 75 процентов.
По заманчивой цене можно купить трилогию Crysis, Need for Speed Payback, Star Wars: Battlefront 2, а также другие новинки от Electronic Arts. Игры по "Звёздным войнам" и FIFA 18 стоят сейчас 1199 рублей. А вот гоночный симулятор Need for Speed можно забрать за 1499 рублей.
Также по скидке доступна Mass Effect: Andromeda — всего 749 рублей. В магазине вы найдёте множество товаров дешевле 800 рублей: Titanfall 2, Dragon Age: Inquisition, Sims 4, Unravel и Watch Dogs 2.
Распродажа продлится до 5 января 2018 года.