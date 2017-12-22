Авторы Destiny 2 хотят разорить геймеров

Фанаты многопользовательского шутера снова недовольны. Игроки жалуются на микроплатежи в новогоднем ивенте.

Накануне студия Bungie запустила новое мероприятие в Destiny 2. Ивент The Dawning посвящён зимним праздникам. Теперь локации в шутере покрыты снегом, а геймеры могут сыграть в снежки.

Но не обошлось без скандала. Одно из нововведений — дополнительные предметы, которые доступны будут до 9 января, когда завершится мероприятие. Получить уникальные предметы можно только из специальных праздничных ящиков.