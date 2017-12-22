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Регион
Опубликовано 22 декабря 2017, 09:54

Авторы Destiny 2 хотят разорить геймеров

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Фанаты многопользовательского шутера снова недовольны. Игроки жалуются на микроплатежи в новогоднем ивенте.

Накануне студия Bungie запустила новое мероприятие в Destiny 2. Ивент The Dawning посвящён зимним праздникам. Теперь локации в шутере покрыты снегом, а геймеры могут сыграть в снежки.

Но не обошлось без скандала. Одно из нововведений — дополнительные предметы, которые доступны будут до 9 января, когда завершится мероприятие. Получить уникальные предметы можно только из специальных праздничных ящиков.

Геймеры обнаружили, что чаще всего выпадают обычные ящики. Таким образом, если фанаты шутера захотят добыть особые предметы, им придётся тратить реальные деньги во внутриигровом магазине Eververse. Тематические форумы уже переполнены недовольными комментариями игроков. Фанаты обвинили Bungie в желании нажиться на чувствах геймеров.

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Сергей Сурепин
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