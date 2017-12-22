Игры с виртуальной реальностью вызвали у москвички галлюцинации в реальной жизни

Девушка стала жертвой современных технологий. Сейчас она видит повсюду игровые порталы.

Светлана из Москвы рассказала на своей странице в "Фейсбуке" о том, что она несколько раз погружалась в виртуальную реальность. После этого у неё начали появляться галлюцинации в реальной жизни.

Москвичка сидела в офисе и ей казалось, будто началось погружение в виртуальную реальность. Девушка видела порталы и детали из VR-игр.

Корреспондент издания "Ридус" пообщался со Светланой. По словам девушки, она ходила в отдельный зал, в котором можно было играть вдвоём. Светлана признаётся, что она неравнодушна к новым технологиям, поэтому решила протестировать виртуальную реальность. Девушка добавила, что ей не особо хочется покидать виртуальное пространство, особенно глядя на серую зимнюю Москву.

После того как Светлана начала видеть галлюцинации, она связалась с агентством, в котором проходила игру. Представители компании рассказали, что таких инцидентов они ранее не фиксировали.