"Перестаньте истерить". Гудков обратился к Яшину по поводу акции 24 декабря

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков призвал Илью Яшина и Алексея Навального прекратить истерию вокруг акции 24 декабря.

— Зачем Яшин и Навальный сейчас пишут, что я мешаю им организовывать праздник? У них же есть мой телефон, можно было позвонить и спросить. Никакой штаб не отговаривает депутатов участвовать в празднике, — написал Гудков в "фейсбуке".

Оппозиционер добавил, что данное мероприятие может быть небезопасным для участников, поэтому он изменил своё отношение к планируемой акции. По его словам, риски задержаний существенно выросли из-за того, что организаторы праздника отказались от проведения митинга, который согласовала мэрия, и из-за судебного решения по запрету праздника.

— При этом коллективное обращение в вашу поддержку остаётся в силе, а те, кто выступали за митинг на Сахарова, могут заявить об изменении своей позиции (если она изменилась) в индивидуальном порядке, — считает Гудков. —Поскольку вы попросили меня отозвать заявку на согласованный митинг, то призываю вас серьёзно подумать о мерах безопасности для участников праздника. И перестаньте истерить, всегда есть телефон, чтобы уточнить позицию перед тем, как что-то написать в "Твиттере".

Напомним, Яшин анонсировал праздничное мероприятие "День свободных выборов", которое должно было пройти 24 декабря. Однако Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы о проведении данной акции.