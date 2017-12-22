Володин рассказал, сколько Госдума сэкономила в этом году
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Нижняя палата парламента сэкономила в этом году около 500 миллионов рублей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время последнего пленарного заседания.
— Мы об этом более точно сможем сказать в начале следующего года, когда подведём итоги. Но эта экономия будет порядка 500 миллионов, — отметил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что удалось сэкономить на фонде оплаты труда. Володин привёл в пример тот факт, что когда кто-то из депутатов не мог присутствовать на пленарках, он писал заявление об отсутствии за свой счёт.
— И у нас эта экономия, она набралась около 40 миллионов. Поэтому мы достаточно экономно строили свою работу в плане финансов, — подытожил спикер нижней палаты парламента.
Добавим, что сегодня Госдума закрывает осеннюю сессию.