Александр Кокорин вызвал Неймара на дуэль в CS:GO

Нападающий футбольного клуба "Зенит" всё никак не успокоится. Дело дошло до видеоигр.

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вызвал на дуэль Неймара. Российский футболист готов сразиться с нападающим ФК "Пари Сен-Жермен" в Counter-Strike: Global Offensive.

Esperándote en el lobby @neymarjr Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 21, 2017 at 8:32 PST

Кокорин опубликовал в своём "инстаграме" видео, где он убивает пятерых игроков со снайперской винтовки AWP. Ролик футболист записал с экрана компьютера. Публикацию российский спортсмен сопроводил подписью: "Жду тебя в лобби, Неймар".