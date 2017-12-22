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Опубликовано 22 декабря 2017, 09:26

Александр Кокорин вызвал Неймара на дуэль в CS:GO

Фото &copy; Instagram/kokorin9

Нападающий футбольного клуба "Зенит" всё никак не успокоится. Дело дошло до видеоигр.

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вызвал на дуэль Неймара. Российский футболист готов сразиться с нападающим ФК "Пари Сен-Жермен" в Counter-Strike: Global Offensive.

Esperándote en el lobby @neymarjr

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Кокорин опубликовал в своём "инстаграме" видео, где он убивает пятерых игроков со снайперской винтовки AWP. Ролик футболист записал с экрана компьютера. Публикацию российский спортсмен сопроводил подписью: "Жду тебя в лобби, Неймар".

Ответ от бразильца пока не последовал. Однако Неймару любовь к CS:GO не чужда. Один из своих голов футболист отпраздновал движением из игры, когда игрок бросает светошумовую гранату.

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Сергей Сурепин
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