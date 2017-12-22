Александр Кокорин вызвал Неймара на дуэль в CS:GO
Нападающий футбольного клуба "Зенит" всё никак не успокоится. Дело дошло до видеоигр.
Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вызвал на дуэль Неймара. Российский футболист готов сразиться с нападающим ФК "Пари Сен-Жермен" в Counter-Strike: Global Offensive.
Кокорин опубликовал в своём "инстаграме" видео, где он убивает пятерых игроков со снайперской винтовки AWP. Ролик футболист записал с экрана компьютера. Публикацию российский спортсмен сопроводил подписью: "Жду тебя в лобби, Неймар".
Ответ от бразильца пока не последовал. Однако Неймару любовь к CS:GO не чужда. Один из своих голов футболист отпраздновал движением из игры, когда игрок бросает светошумовую гранату.