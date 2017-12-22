Егор Крид о шоу "Холостяк": Не очень верю девушкам и в любовь с первого взгляда

— Признаюсь честно, я не верю в любовь с первого взгляда и в последнее время стал совсем чёрствым и перестал верить девушкам, ведь большинство видит во мне только популярного человека. В отношениях мне в первую очередь важно, чтобы девушка была другом, которому можно доверять. Я думаю, что в шоу "Холостяк" легче узнать человека, в таких условиях быстрее можно понять — всё ради пиара или ради чего-то настоящего. Пока не знаю, что меня ждёт и зачем я здесь. Но зрители точно увидят не того Егора Крида, образ которого рисуют российские СМИ, — рассказал артист.