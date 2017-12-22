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Регион
Опубликовано 22 декабря 2017, 12:18

"Это абсурд". Володин отреагировал на санкции США против Кадырова

Рамзан Кадыров. Фото: &copy; РИА Новости/Саид Царнаев

Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Спикер ГД уверен, что в скором времени Россия даст симметричный ответ на действия Вашингтона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает абсурдными санкции США, введённые в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, а саму санкционную политику Вашингтона — недопустимой.

— США, громко объявляя себя главным борцом с террором, вместо того чтобы выстраивать взаимодействие с теми, кто давно и успешно решает эти задачи, принимает абсурдные решения, — отметил спикер нижней палаты парламента.

Володин уверен, что Москва даст симметричный ответ на действия Вашингтона, чтобы был соблюдён принцип взаимности.

Напомним, Кадыров был включён в "список Магнитского" 20 декабря.

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Янковская Ольга
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