Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2017, 10:09

В Госдуме предложили провести в РФ всемирную школьную олимпиаду по киберспорту

Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Инициатива в Минобрнауки и Минспорта поступила от депутата Государственной думы Бориса Чернышова.

В России предложили провести всемирную школьную олимпиаду по науке и киберспорту. Обращения с такой инициативой депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минобрнауки и Минспорта.

По словам парламентария, благодаря этому состязанию российские школьники смогут больше общаться с ребятами из других стран. Также зампред Комитета Госдумы по образованию и науке уверен, что в рамках этого конкурса можно будет продемонстрировать качество отечественного образования.

Доктор педагогических наук, профессор Юго-Западного государственного университета Татьяна Скобликова считает, что соревнования по киберспорту помогут оценить уровень компьютерных навыков среди российских школьников. Соответствующая инициатива поможет России придумать свою "фишку", а киберспорт при этом станет ещё более интересным соревнованием.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Госдума
  • Игры
  • Олимпийские игры в Париже
  • Россия
  • киберспорт
  • Образование
  • Спорт
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar