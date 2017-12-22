В Госдуме предложили провести в РФ всемирную школьную олимпиаду по киберспорту
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Инициатива в Минобрнауки и Минспорта поступила от депутата Государственной думы Бориса Чернышова.
В России предложили провести всемирную школьную олимпиаду по науке и киберспорту. Обращения с такой инициативой депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минобрнауки и Минспорта.
По словам парламентария, благодаря этому состязанию российские школьники смогут больше общаться с ребятами из других стран. Также зампред Комитета Госдумы по образованию и науке уверен, что в рамках этого конкурса можно будет продемонстрировать качество отечественного образования.
Доктор педагогических наук, профессор Юго-Западного государственного университета Татьяна Скобликова считает, что соревнования по киберспорту помогут оценить уровень компьютерных навыков среди российских школьников. Соответствующая инициатива поможет России придумать свою "фишку", а киберспорт при этом станет ещё более интересным соревнованием.