Владимир Путин поздравил Эдуарда Успенского с 80-летием

Глава государства добавил, что писатель по сей день остаётся одним из самых любимых и востребованных.

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем известного детского писателя Эдуарда Успенского, пожелав ему энергии, здоровья и всего самого наилучшего. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

— На Ваших замечательных книгах, которые учат дружбе и взаимопомощи, прививают важные нравственные ориентиры, выросло не одно поколение граждан нашей страны и других государств, — отметил президент.

Также глава государства добавил, что Успенский по сей день остаётся одним из самых любимых и востребованных детских писателей.

Эдуард Николаевич Успенский — советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. Его перу принадлежат такие знаменитые персонажи книг и мультфильмов, как Крокодил Гена, Чебурашка и Шапокляк, дядя Фёдор, кот Матроскин, почтальон Печкин, пёс Шарик и другие.