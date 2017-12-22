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Регион
Опубликовано 22 декабря 2017, 12:44

Владимир Путин поздравил Эдуарда Успенского с 80-летием

Эдуард Успенский.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/&nbsp;Кирилл Каллиников

Эдуард Успенский. Фото: ©РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Глава государства добавил, что писатель по сей день остаётся одним из самых любимых и востребованных.

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем известного детского писателя Эдуарда Успенского, пожелав ему энергии, здоровья и всего самого наилучшего. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

— На Ваших замечательных книгах, которые учат дружбе и взаимопомощи, прививают важные нравственные ориентиры, выросло не одно поколение граждан нашей страны и других государств, — отметил президент.

Также глава государства добавил, что Успенский по сей день остаётся одним из самых любимых и востребованных детских писателей.

Эдуард Николаевич Успенский — советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. Его перу принадлежат такие знаменитые персонажи книг и мультфильмов, как Крокодил Гена, Чебурашка и Шапокляк, дядя Фёдор, кот Матроскин, почтальон Печкин, пёс Шарик и другие.

В 2010 году ему была присуждена премия имени Корнея Чуковского в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".

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Анна Стрельцова
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