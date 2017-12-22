Владимир Путин поздравил Эдуарда Успенского с 80-летием
Эдуард Успенский. Фото: ©РИА Новости/ Кирилл Каллиников
Глава государства добавил, что писатель по сей день остаётся одним из самых любимых и востребованных.
Российский лидер Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем известного детского писателя Эдуарда Успенского, пожелав ему энергии, здоровья и всего самого наилучшего. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
— На Ваших замечательных книгах, которые учат дружбе и взаимопомощи, прививают важные нравственные ориентиры, выросло не одно поколение граждан нашей страны и других государств, — отметил президент.
Также глава государства добавил, что Успенский по сей день остаётся одним из самых любимых и востребованных детских писателей.
Эдуард Николаевич Успенский — советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. Его перу принадлежат такие знаменитые персонажи книг и мультфильмов, как Крокодил Гена, Чебурашка и Шапокляк, дядя Фёдор, кот Матроскин, почтальон Печкин, пёс Шарик и другие.
В 2010 году ему была присуждена премия имени Корнея Чуковского в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".