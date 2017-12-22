Госдума России закрыла осеннюю сессию
Здание Государственной думы России. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Одним из главных приоритетов уходящего сезона названо законодательное обеспечение Послания президента РФ Федеральному Собранию.
Государственная дума в пятницу под звуки гимна России закрыла осеннюю сессию — третью для VII депутатского созыва. Её итоги подвёл спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Одним из главных приоритетов уходящего сезона он назвал законодательное обеспечение Послания президента РФ Федеральному Собранию.
— План включал 97 законов, из них в этом году мы должны были принять 74, в следующем — 23. В этой связи хочу заметить, что все 74 закона, запланированные на 2017 год, приняты, — сообщил глава палаты.
Парламентарий добавил, что речь идёт о законах, призванных обеспечить безопасность и благополучие россиян.
— В эту сессию нам приходилось реагировать на новые вызовы: телефонный терроризм, рост случаев вербовки в террористические организации, — отметил Володин.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, сколько нижняя палата сэкономила средств в этом году.