Госдума России закрыла осеннюю сессию

Одним из главных приоритетов уходящего сезона названо законодательное обеспечение Послания президента РФ Федеральному Собранию.

Государственная дума в пятницу под звуки гимна России закрыла осеннюю сессию — третью для VII депутатского созыва. Её итоги подвёл спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Одним из главных приоритетов уходящего сезона он назвал законодательное обеспечение Послания президента РФ Федеральному Собранию.

— План включал 97 законов, из них в этом году мы должны были принять 74, в следующем — 23. В этой связи хочу заметить, что все 74 закона, запланированные на 2017 год, приняты, — сообщил глава палаты.

Парламентарий добавил, что речь идёт о законах, призванных обеспечить безопасность и благополучие россиян.

— В эту сессию нам приходилось реагировать на новые вызовы: телефонный терроризм, рост случаев вербовки в террористические организации, — отметил Володин.