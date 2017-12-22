Пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть главу "Совхоза им. Ленина" на выборы-2018
Павел Грудинин. Фото: © РИА "Новости"/Виталий Белоусов
Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду партии выдвинуть главу "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.
Как сообщил ТАСС зампред ЦК партии Юрий Афонин, Геннадия Зюганова предложили выдвинуть на должность руководителя высшего совета народно-патриотических сил, который будет штабом выборной компании.
Ранее Лайф писал, что Павел Грудинин рассматривается как один из возможных кандидатов в президенты РФ на грядущих выборах от КПРФ.
Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально началась 18 декабря.