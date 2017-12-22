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Регион
Опубликовано 22 декабря 2017, 20:41

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть главу "Совхоза им. Ленина" на выборы-2018

Павел Грудинин. Фото: &copy; РИА "Новости"/Виталий Белоусов

Павел Грудинин. Фото: © РИА "Новости"/Виталий Белоусов

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду партии выдвинуть главу "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.

Как сообщил ТАСС зампред ЦК партии Юрий Афонин, Геннадия Зюганова предложили выдвинуть на должность руководителя высшего совета народно-патриотических сил, который будет штабом выборной компании.

Ранее Лайф писал, что Павел Грудинин рассматривается как один из возможных кандидатов в президенты РФ на грядущих выборах от КПРФ.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально началась 18 декабря.

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Евгений Грин
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