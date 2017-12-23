Слуцкий заявил, что ужесточение санкций ООН должно стать сигналом для КНДР

Все предыдущие ограничительные меры Северная Корея проигнорировала и продолжила проводить пуски баллистических ракет.

Ужесточение санкций Совбеза ООН должно просигнализировать КНДР о необходимости остановить провокационные ракетные испытания, заявил журналистам глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом он заметил, что прекращать поиски путей дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове тоже нельзя.

— Третье за год и самое серьёзное ужесточение санкций в отношении КНДР должно, наконец, послужить сигналом для Пхеньяна в плане прекращения провокационной линии на проведение ракетных испытаний, — отметил он.

По словам Слуцкого, Россия поддержала все резолюции Совбеза ООН, потому что не признает самопровозглашённый ядерный статус КНДР. Однако считает, что для предотвращения дальнейшего напряжения ситуации в Северной Корее необходимо и дальше искать пути для дипломатического урегулирования.