Из-за схода селевого потока в Чили погибло 15 человек
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Мощный грязевой поток с камнями сошёл на Вилья-Санта-Лусия из-за проливных дождей.
При сходе с гор в области Лос-Лагос в Чили селевого потока погибло 15 человек, сообщает радиостанция BioBio.
По данным СМИ, ещё семь человек продолжают числиться пропавшими без вести. Поисковые работы в зоне бедствия продолжаются.
Мощный грязевой поток с камнями сошёл на Вилья-Санта-Лусия в конце прошлой недели из-за проливных дождей. Власти Чили объявили населённый пункт зоной катастрофы.