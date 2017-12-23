Мощный грязевой поток с камнями сошёл на Вилья-Санта-Лусия из-за проливных дождей.

При сходе с гор в области Лос-Лагос в Чили селевого потока погибло 15 человек, сообщает радиостанция BioBio.

По данным СМИ, ещё семь человек продолжают числиться пропавшими без вести. Поисковые работы в зоне бедствия продолжаются.