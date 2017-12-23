Зюганов намерен возглавить избирательный штаб Павла Грудинина

Политик огласит вариант предвыборной компании в рамках съезда, который пройдёт сегодня.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин — удачная кандидатура на грядущих выборах президента, и подтвердил, что будет управлять его избирательным штабом. Об этом он сообщил перед началом съезда КПРФ.

— Пленум вчера единогласно выдвинул Павла Николаевича (Грудинина. — Прим. ред.). Меня поддержали и выбрали руководителем Высшего госсовета народно-патриотических сил и руководителем избирательной кампании, — отметил политик. Кроме того, он добавил, что огласит вариант предвыборной программы на съезде.

Также Зюганов высказался о кандидатуре Павла Грудинина. По его словам, это умеющий работать и умеющий слышать людей политик, его кандидатура была поддержана на праймериз.