"Отстаньте, гробокопатели". Зюганов заявил, что не даст разрушить мавзолей

Лидер КПРФ так прокомментировал инициативы захоронить тело Владимира Ленина на кладбище.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не даст разрушить Мавзолей Ленина на Красной площади. Так он прокомментировал предложения захоронить вождя мировой революции на одном из столичных кладбищ.

— Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы не дадим его разрушить, — сказал Зюганов на съезде КПРФ.