Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Пакистан с официальным визитом
Председатель Госдумы Вячелав Володин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский
В воскресенье в Исламабаде пройдёт международная конференция, посвящённая борьбе с терроризмом.
Делегация Государственной думы во главе с её председателем Вячеславом Володиным с официальным визитом прибыла в столицу Пакистана Исламабад.
В состав парламентской делегации входят представители всех фракций Госдумы и главы профильных комитетов.
В аэропорту депутатов встречали чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пакистане Алексей Дедов и руководитель российско-пакистанской группы дружбы Национальной ассамблеи Пакистана Марви Мемон.
В воскресенье в Исламабаде пройдёт международная конференция, посвящённая борьбе с терроризмом. Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч Володина с парламентариями из Пакистана, Афганистана, Ирана и Турции.