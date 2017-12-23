Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Пакистан с официальным визитом

В воскресенье в Исламабаде пройдёт международная конференция, посвящённая борьбе с терроризмом.

Делегация Государственной думы во главе с её председателем Вячеславом Володиным с официальным визитом прибыла в столицу Пакистана Исламабад.

В состав парламентской делегации входят представители всех фракций Госдумы и главы профильных комитетов.

В аэропорту депутатов встречали чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пакистане Алексей Дедов и руководитель российско-пакистанской группы дружбы Национальной ассамблеи Пакистана Марви Мемон.