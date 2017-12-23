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Опубликовано 23 декабря 2017, 23:45

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Пакистан с официальным визитом

Председатель Госдумы Вячелав Володин. Фото &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Председатель Госдумы Вячелав Володин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

В воскресенье в Исламабаде пройдёт международная конференция, посвящённая борьбе с терроризмом.

Делегация Государственной думы во главе с её председателем Вячеславом Володиным с официальным визитом прибыла в столицу Пакистана Исламабад.

В состав парламентской делегации входят представители всех фракций Госдумы и главы профильных комитетов.

В аэропорту депутатов встречали чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пакистане Алексей Дедов и руководитель российско-пакистанской группы дружбы Национальной ассамблеи Пакистана Марви Мемон.

В воскресенье в Исламабаде пройдёт международная конференция, посвящённая борьбе с терроризмом. Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч Володина с парламентариями из Пакистана, Афганистана, Ирана и Турции.

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Роман Босиков
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