Толстой рассказал о планах России на участие в развитии экономики Сирии
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По словам парламентария, РФ сможет оказывать помощь стране только после установления там прочного мира и переговоров в Женеве.
Россия планирует принять участие в восстановлении сирийской экономики, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Он отметил, что в Сирии на помощь РФ по-прежнему смотрят с надеждой. Однако, по его словам, это не будет гуманитарной помощью, так как государство и так богато нефтяными и газовыми месторождениями.
— Насколько я знаю, те деловые люди, те бизнесмены, которые в этом проекте хотят участвовать, они, конечно, хотят заработать и работать вместе с сирийцами для того, чтобы получить с этого прибыль, — приводит слова парламентария РИА "Новости".