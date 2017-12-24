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Опубликовано 24 декабря 2017, 00:47

Толстой рассказал о планах России на участие в развитии экономики Сирии

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

По словам парламентария, РФ сможет оказывать помощь стране только после установления там прочного мира и переговоров в Женеве.

Россия планирует принять участие в восстановлении сирийской экономики, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Он отметил, что в Сирии на помощь РФ по-прежнему смотрят с надеждой. Однако, по его словам, это не будет гуманитарной помощью, так как государство и так богато нефтяными и газовыми месторождениями.

— Насколько я знаю, те деловые люди, те бизнесмены, которые в этом проекте хотят участвовать, они, конечно, хотят заработать и работать вместе с сирийцами для того, чтобы получить с этого прибыль, — приводит слова парламентария РИА "Новости".

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Ирина Иваницкая
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