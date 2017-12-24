Толстой рассказал о планах России на участие в развитии экономики Сирии

По словам парламентария, РФ сможет оказывать помощь стране только после установления там прочного мира и переговоров в Женеве.

Россия планирует принять участие в восстановлении сирийской экономики, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Он отметил, что в Сирии на помощь РФ по-прежнему смотрят с надеждой. Однако, по его словам, это не будет гуманитарной помощью, так как государство и так богато нефтяными и газовыми месторождениями.