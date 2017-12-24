В Госдуме призвали разработать механизм для борьбы с миграцией боевиков

По словам Вячеслава Володина, одним из ключевых факторов, подпитывающих террор и насилие, является низкое качество жизни.

После разгрома террористической группировки ИГИЛ* в Сирии боевики бегут из региона и, распределяясь на мелкие группы, стараются попасть в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Государствам всего мира необходим механизм, чтобы противостоять этому, заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом.

— Особое внимание следует уделить выработке общего механизма контроля передвижения боевиков через границы. После разгрома так называемого ИГИЛ в Сирии эта проблема актуальна как никогда. Рассеянные группы террористов уже начали проникать в страны Центральной, Юго-Восточной Азии и Европы, и важно найти способ противостоять этому явлению, — отметил Володин.

Также председатель нижней палаты Парламента РФ отметил, что одним из главных факторов, почему террористы получают поддержку, является низкое качество жизни граждан. Поэтому общей целью стран — участниц борьбы с террором является не только ликвидация боевиков, но и пресечение такого явления как терроризм, через повышение благосостояния граждан. В частности, это можно осуществлять благодаря реализации крупных транспортных и энергетических проектов и укреплению региональных связей и коммуникаций.