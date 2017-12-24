Володин призвал СМИ сдержанно подходить к освещению деятельности террористов

По мнению спикера Госдумы, для этих целей необходимо создать концепцию "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц".

СМИ должны проявлять сдержанность в вопросе подачи информации террористической деятельности, так как это может спровоцировать экстремистские настроения в обществе. Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом.

— Концепция предполагает сдержанность СМИ в вопросе информационного нагнетания, способного спровоцировать экстремистские настроения в обществе, — пояснил он, отметив важность привлечения к этой работе институтов гражданского общества, религиозных лидеров и экспертного сообщества.

Как отметил председатель нижней палаты Парламента РФ, террористам невозможно нанести поражение на идеологическом фронте без создания в обществе атмосферы неприятия идей экстремизма.

По его мнению, ещё одним "шагом в этом направлении могло бы стать принятие в рамках ООН концепции "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц".

Володин подчеркнул, примером может быть успешный опыт по созданию соответствующей законодательной базы в РФ, которая позволяет осуществлять досудебную блокировку в Интернете ресурсов, пропагандирующих терроризм.

Ранее спикер Госдумы призвал разработать механизм для борьбы с миграцией боевиков, так как после разгрома ИГИЛ* в Сирии боевики бегут из региона и, распределяясь на мелкие группы, стараются попасть в страны Центральной и Юго-Восточной Азии.