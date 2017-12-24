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Регион
Опубликовано 24 декабря 2017, 14:28

Володин призвал страны противостоять "цветным революциям" вместе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

При этом спикер ГД отметил, что такие перевороты "часто начинаются с вмешательства во внутренние дела государств".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламенты государств — участников международной конференции против терроризма разработать механизмы для противодействия любым попыткам смены власти в странах с провоцированием "цветных революций". Об этом он заявил на первой региональной межпарламентской конференции по безопасности, сообщает РИА "Новости".

— Серьёзной парламентской оценки и реагирования требует практика свержения в странах законной власти, как с использованием военной силы извне, так и с провоцированием "цветных революций", — заявил глава нижней палаты Парламента РФ.

При этом Володин отметил, что такие перевороты "часто начинаются с вмешательства во внутренние дела государств".

По его мнению, подобные попытки смены правительства влекут за собой разрушение госинститутов. Территории стран в таком случае привлекают террористов и становятся площадкой для начала межнациональных конфликтов.

Ранее спикер Госдумы призвал разработать механизм для борьбы с миграцией боевиков, так как после разгрома в Сирии они бегут из региона и стараются попасть в страны Центральной и Юго-Восточной Азии мелкими группами.

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Анна Стрельцова
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