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Регион
Опубликовано 24 декабря 2017, 14:26

Володин назвал недружественным решение США о переносе посольства в Иерусалим

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в начале декабря этого года.

Решение американской стороны о переносе посольства в Израиле в Иерусалим является недружественным и создаёт напряжение. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Это недружественное решение, которое не ставит своей целью улучшение отношений, а создаёт напряжение, — приводит РИА "Новости" его слова.

Напомним, в начале декабря глава США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Президент Соединённых Штатов подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива.

Генассамблея ООН, в свою очередь, приняла резолюцию, не признав решение США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. Так, за принятие документа проголосовало 128 стран, против — девять, ещё 35 воздержалось.

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Арина Демидова
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