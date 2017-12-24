Володин назвал недружественным решение США о переносе посольства в Иерусалим
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Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в начале декабря этого года.
Решение американской стороны о переносе посольства в Израиле в Иерусалим является недружественным и создаёт напряжение. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Это недружественное решение, которое не ставит своей целью улучшение отношений, а создаёт напряжение, — приводит РИА "Новости" его слова.
Напомним, в начале декабря глава США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Президент Соединённых Штатов подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива.
Генассамблея ООН, в свою очередь, приняла резолюцию, не признав решение США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. Так, за принятие документа проголосовало 128 стран, против — девять, ещё 35 воздержалось.