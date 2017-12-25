Чучхе не пройдет. Госдеп готовится к медиавойне с Северной Кореей

Как следует из данных тендера, опубликованного на портале государственных грантов Правительства США Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Госдепа собирается организовать специализированные туры для журналистов, которые должны будут собирать материалы на местах и "лучше информировать свою аудиторию относительно политики Соединённых Штатов и их партнёров в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, а также угроз, которые её ядерная программа представляет глобальной безопасности".

Как отмечается в описании гранта, отобранные Госдепом журналисты будут посещать комплексные брифинги, где им будут рассказывать об угрозах миру и безопасности США, которую представляет северокорейская ядерная программа. Количество участников программы будет варьироваться в интервале от 10 до 15 журналистов, которые будут отобраны путём консультаций между Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Государственного департамента США, американскими посольствами и непосредственным подрядчиком, который будет заниматься реализацией гранта.

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Всего Госдепартамент планирует задействовать 6 таких групп из Западного полушария (Латинской Америки), Европы, региона Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии, региона Восточной Азии и Тихого океана, а также Африки. Каждая такая группа, отобранная Госдепом для соответствующей медийной и пропагандистской "обработки", совершит 10-дневный ознакомительный тур как по сопредельным с КНДР странам Восточной Азии, так и США. Таким образом, очевидно, что профильные подразделения Госдепартамента получили от политического руководства страны чёткие указания относительно активизации усилий по медийной подготовке к возможной эскалации ситуации вокруг северокорейской ядерной программы и организации Соединёнными Штатами вооружённых акций.

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Между тем ранее другое структурное подразделение Госдепартамента — Бюро по международной безопасности и нераспространению оружия массового уничтожения — также объявило грантовый конкурс в рамках реализации программы "давления на КНДР" с целью недопущения получения ею ядерных материалов и технологий.

Программа будет фокусироваться на соседях КНДР по Юго-Восточной Азии и конкретно на таких странах, как Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Также в фокус Госдепа попадут страны, под флагами которых северокорейские суда могут осуществлять торговые операции. При этом примечательно, что к категории стран, способствующих прогрессу северокорейской ракетно-ядерной программы, указана и Украина. Судя по всему, скандал с незаконной и нарушающей резолюции Совбеза ООН передачей ракетных технологий КНДР украинским госконцерном "Южмаш" не прошла для Киева даром.

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В рамках программы будет оказано содействие различным государствам для усиления экспортного контроля технологий двойного назначения, использования так называемых "удобных флагов", будет проводиться специальное обучение местного полицейского и таможенного персонала на предмет мониторинга "незаконной активности КНДР". Всего на эти цели выделяется довольно существенная сумма в 12 миллионов долларов.

Следует отметить, что северокорейская ракетно-ядерная программа обозначила резкий прогресс именно в последнее время — так, в начале 2016 года СМИ КНДР объявили о том, что ядерная физика КНДР перешла на новый этап. В заявлении Центрального телеграфного агентства КНДР сообщалось, что теперь страна "оснащена малогабаритными и стандартизированными боеголовками с водородной бомбой для баллистических ракет", а также обладает "ультрасовременными ударными средствами, способными доставлять ядерное оружие в разные части мира без всяческих ограничений: на землю, в море и в небо". А уже 12 февраля 2017 года Северная Корея заявила, что ей удалось испытать возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и способность уклонения ракеты от перехвата.

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А уже в начале июня Совет Безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении КНДР. Соответствующая резолюция, внесённая в Совбез США, была принята единогласно. Под санкции попали Стратегические ракетные войска КНДР, которые осуществляют руководство, как сказано в резолюции, "всеми программами КНДР по баллистическим ракетам и отвечают за пуски ракет "Скад" и "Нодон". Однако новое расширение санкционного пакета на руководство Северной Кореи фактически не подействовало, и уже в августе Пхеньян осуществил новые запуски трёх баллистических ракет, а через несколько дней Северная Корея провела очередное ядерное испытание в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери.

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22 декабря Совет Безопасности ООН ужесточил санкции в отношении Северной Кореи в ответ на проведённое 29 ноября испытание баллистической ракеты, ограничив поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовав от всех государств выслать северокорейских мигрантов. Подготовленный США проект резолюции поддержали все 15 стран — членов СБ, включая Россию и Китай. В документе Совбез "самым решительным образом" осудил запуск ракеты, а также подчеркнул в ультимативной форме, что Северная Корея "не будет проводить дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций".