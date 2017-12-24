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Регион
Опубликовано 24 декабря 2017, 16:27

Путин проведёт традиционную встречу с руководством Совфеда и Госдумы 25 декабря

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Алексей Никольский&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский 

В ходе неё будут подведены итоги деятельности обеих палат российского парламента.

25 декабря Владимир Путин проведёт встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, а также профильных комитетов верхней и нижней палат, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече традиционно подведут итоги деятельности российского парламента, а также обсудят актуальные вопросы законопроектной деятельности и первенствующие задачи на будущий год.

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Анна Стрельцова
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