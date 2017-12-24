Путин проведёт традиционную встречу с руководством Совфеда и Госдумы 25 декабря

В ходе неё будут подведены итоги деятельности обеих палат российского парламента.

25 декабря Владимир Путин проведёт встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, а также профильных комитетов верхней и нижней палат, сообщает пресс-служба Кремля.