Путин проведёт традиционную встречу с руководством Совфеда и Госдумы 25 декабря
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
В ходе неё будут подведены итоги деятельности обеих палат российского парламента.
25 декабря Владимир Путин проведёт встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, а также профильных комитетов верхней и нижней палат, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече традиционно подведут итоги деятельности российского парламента, а также обсудят актуальные вопросы законопроектной деятельности и первенствующие задачи на будущий год.