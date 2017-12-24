Маткапитал разрешили использовать для первого взноса по льготной ипотеке
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Также при помощи этих средств можно оплатить дошкольные образовательные учреждения.
Граждане России смогут применить материнский капитал для выплаты первого взноса по льготной ипотеке, которая будет действовать с нового года по ставке 6% годовых, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Также он напомнил о том, что при помощи маткапитала можно оплатить дошкольные образовательные учреждения, причём деньги можно внести сразу после рождения ребёнка, а не с трёх лет.
Напомним, ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям за рождение или усыновление первого или второго ребёнка. Их сумма будет равна среднему прожиточному минимуму по региону за второй квартал предыдущего года.