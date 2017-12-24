Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 декабря 2017, 18:02

Маткапитал разрешили использовать для первого взноса по льготной ипотеке

Фото: &copy; Flickr/Brandon Mulnix

Фото: © Flickr/Brandon Mulnix

Также при помощи этих средств можно оплатить дошкольные образовательные учреждения.

Граждане России смогут применить материнский капитал для выплаты первого взноса по льготной ипотеке, которая будет действовать с нового года по ставке 6% годовых, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Также он напомнил о том, что при помощи маткапитала можно оплатить дошкольные образовательные учреждения, причём деньги можно внести сразу после рождения ребёнка, а не с трёх лет.

Напомним, ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям за рождение или усыновление первого или второго ребёнка. Их сумма будет равна среднему прожиточному минимуму по региону за второй квартал предыдущего года.

BannerImage
Анна Стрельцова
  • Новости
  • Максим Топилин
  • маткапитал
  • Пособия, льготы и выплаты
  • недвижимость
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar