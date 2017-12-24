Маткапитал разрешили использовать для первого взноса по льготной ипотеке

Также при помощи этих средств можно оплатить дошкольные образовательные учреждения.

Граждане России смогут применить материнский капитал для выплаты первого взноса по льготной ипотеке, которая будет действовать с нового года по ставке 6% годовых, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Также он напомнил о том, что при помощи маткапитала можно оплатить дошкольные образовательные учреждения, причём деньги можно внести сразу после рождения ребёнка, а не с трёх лет.