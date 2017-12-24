Медведев поздравил с 65-летием народную артистку Елену Шанину
Елена Шанина. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский премьер отметил, что каждая работа актрисы — пример высокого мастерства.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием народную артистку, актрису театра и кино Елену Шанину, сообщается на сайте правительства.
— Вы обладаете большим талантом, музыкальностью, умением быть трогательной и женственной, тонкой и обаятельной. Всё это помогает вам блистать в ленкомовских постановках, создавать яркие образы, — говорится в телеграмме.
Также российский премьер отметил, что каждая работа артистки — пример высокого мастерства, а самое главное в каждой роли — предельная искренность. Кроме того, он особо выделил судьбоносный для Шаниной спектакль "Юнона и Авось".
Елена Юрьевна Шанина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Известна по ролям в таких фильмах, как "Искушение", "Принцесса цирка", "Двенадцать стульев", "Аты-баты, шли солдаты", а также в спектаклях "Юнона и Авось", "Жестокие игры", "Трубадур и его друзья", "Затмение" и другие.