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Регион
Опубликовано 24 декабря 2017, 19:41

В ДТП со свадебным кортежем в Нигерии погибло 11 человек, включая невесту

Фото: &copy; Flickr/Ryan Michael White

Фото: © Flickr/Ryan Michael White

Водитель транспортного средства на большой скорости потерял управление и влетел в заграждение.

Как минимум 11 участниц свадебной церемонии погибли в результате аварии неподалёку от города Кано на севере Нигерии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя Федерального корпуса безопасности дорожного движения в штате Кабира Ибрагим-Дауру.

— Девушки в субботу вечером сопровождали молодожёнов домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и влетел в заграждение. После сильного удара автомобиль развалился на две части, в результате чего восемь пассажирок погибли на месте и ещё три скончались в больнице позже, — сообщил Ибрагим-Даура.

Также он отметил, что водитель и ещё три девушки сейчас находятся в медучреждении.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скоростного режима.

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Анна Стрельцова
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