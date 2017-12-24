В ДТП со свадебным кортежем в Нигерии погибло 11 человек, включая невесту

Водитель транспортного средства на большой скорости потерял управление и влетел в заграждение.

Как минимум 11 участниц свадебной церемонии погибли в результате аварии неподалёку от города Кано на севере Нигерии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя Федерального корпуса безопасности дорожного движения в штате Кабира Ибрагим-Дауру.

— Девушки в субботу вечером сопровождали молодожёнов домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и влетел в заграждение. После сильного удара автомобиль развалился на две части, в результате чего восемь пассажирок погибли на месте и ещё три скончались в больнице позже, — сообщил Ибрагим-Даура.

Также он отметил, что водитель и ещё три девушки сейчас находятся в медучреждении.