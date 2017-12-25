За державу обидно. Большинство россиян стали жалеть о развале Советского Союза

При этом некоторые из опрошенных видят в событиях 1991 года причину разрушения связей с родственниками.

Более половины россиян сожалеют о распаде СССР, этот показатель достиг максимума с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные "Левада-центром".

Из 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 48 регионах России 58% респондентов испытывают чувство сожаления при вопросе о распаде Советского Союза в 1991 году.

У 54% из них это чувство вызвано тем, что "разрушена единая экономическая система", у 36% — потеряна "принадлежность к великой державе", 34% сетуют на рост взаимного недоверия и ожесточённости. Ещё 26% опрошенных считают, что из-за распада страны "разрушаются связи с родственниками, друзьями", 25% говорят об "утрате чувства, что ты повсюду "как дома".

При этом 52% участников респондентов, что распада СССР можно было бы избежать. Затруднились сформулировать своё мнение 16%.