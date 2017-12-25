"Манчестер Сити" купил профессионального игрока по виртуальному футболу

Футбольный клуб английской премьер-лиги "Манчестер Сити" объявил о пополнении состава киберкоманды. Новый участник — профессиональный игрок в FIFA Маркус Йоргенсен, известный под псевдонимом ExpectSporting. Теперь он будет защищать цвета клуба в киберспортивных соревнованиях по футболу.

Йоргенсен — уже второй "специальный игрок на PlayStation 4" у "Манчестер Сити" после Кирана Брауна (псевдоним — Kez). Контракт с ним руководство команды подписало ещё в 2016 году. Скорее всего, Браун будет играть только на Xbox One.

Напомним, до этого Йоргенсен играл за футбольный клуб Brondby IF (Дания). Его лучший результат — победа в турнире FIFA Interactive Club World Cup летом 2017 года. Сейчас футбольные клубы регулярно соревнуются на кибераренах. Связано это с популярностью виртуального спорта у зрителей.