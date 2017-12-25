Работающих студентов могут освободить от уплаты страховых взносов

Данные меры помогут стимулировать молодёжную занятость, полагает глава Минтруда Максим Топилин.

Министерство труда и соцзащиты на исключает возможности освобождения работающих студентов от страховых взносов. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин. По его словам, эта мера поможет стимулировать молодёжную занятость, однако сама схема, по которой будет проходить освобождение от уплаты взносов, ведомством ещё не определена.

— Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах, — указал Топилин.

К слову, по данным Минтруда, в России зарегистрировано свыше 70 тысяч безработных граждан в возрасте от 16 до 24 лет. При этом средняя продолжительность безработицы среди граждан молодого возраста составила порядка пяти месяцев.