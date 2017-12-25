Nvidia откажется от 32-битных операционных систем

Пользователи, у которых на своём устройстве не будет установлена 64-битная операционная система, не смогут установить новые драйверы. Вместе с этим разработчики пообещали, что до января 2019 года компания будет проводить минимальную поддержку старых версий, в случае необходимости выпуская обновления, исправляющие возможные критические уязвимости.