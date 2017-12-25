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Опубликовано 25 декабря 2017, 09:30

Создатели ремейка Half-Life готовят игру к выпуску

По словам авторов Black Mesa, изменения помогут избежать проблем после релиза последней части.

Фото: &copy;facebook.com/BlackMesaDevs

Фото: ©facebook.com/BlackMesaDevs

Студия Crowbar Collective выпустила ещё одно обновление для Black Mesa. Разработчики ремейка Half-Life улучшили графику игры. Основные изменения затронули тени и освещение.

По словам энтузиастов, теперь декорации и предметы отбрасывают более реалистичные тени, а их цвета ближе к настоящему тону. Также динамические источники могут излучать объёмный свет, а тени от них теперь рассчитываются в реальном времени.

Сейчас разработчики продолжают заниматься заключительной частью игры — Xen. Точной даты релиза пока нет.

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Сергей Сурепин
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