Создатели ремейка Half-Life готовят игру к выпуску
По словам авторов Black Mesa, изменения помогут избежать проблем после релиза последней части.
Фото: ©facebook.com/BlackMesaDevs
Студия Crowbar Collective выпустила ещё одно обновление для Black Mesa. Разработчики ремейка Half-Life улучшили графику игры. Основные изменения затронули тени и освещение.
По словам энтузиастов, теперь декорации и предметы отбрасывают более реалистичные тени, а их цвета ближе к настоящему тону. Также динамические источники могут излучать объёмный свет, а тени от них теперь рассчитываются в реальном времени.
Сейчас разработчики продолжают заниматься заключительной частью игры — Xen. Точной даты релиза пока нет.