Миронов: Достойной альтернативы Путину на выборах нет

— Давайте честно скажем нашим избирателям, что мы, как и они, считаем, что достойной альтернативы Путину сегодня на политическом поле страны нет, что мы считаем его лучшим кандидатом на этот пост, — пояснил лидер эсеров на съезде своей партии.