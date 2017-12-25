Миронов: Достойной альтернативы Путину на выборах нет
Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что достойной альтернативы главе государства Владимиру Путину на президентских выборах 2018 года нет.
— Давайте честно скажем нашим избирателям, что мы, как и они, считаем, что достойной альтернативы Путину сегодня на политическом поле страны нет, что мы считаем его лучшим кандидатом на этот пост, — пояснил лидер эсеров на съезде своей партии.
Он также подтвердил, что "Справедливая Россия" поддержит Путина на президентских выборах. Миронов пояснил, что таким образом эсеры надеются повлиять на кадровый состав нового будущего кабинета министров.
Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.