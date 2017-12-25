LawBreakers окончательно утратила игроков

23 декабря количество игроков в LawBreakers на ПК впервые с момента выхода упало до нуля. За сутки ни один из владельцев этой игры не запускал её.

При этом 21 декабря в шутере началось праздничное мероприятие. Игроков ждали 50-процентная скидка, получение двойного опыта, а также специальные награды. Привлечение внимание пользователей не удалось, поэтому аудитория LawBreakers в Steam продолжила падать.

Пока не известно, сколько человек играет в шутер на PlayStation 4. Сейчас разработчики работают над бесплатной версией LawBreakers.