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Регион
Опубликовано 25 декабря 2017, 10:09

LawBreakers окончательно утратила игроков

Количество пользователей на ПК упало до нуля во время проведения праздничного мероприятия.

Фото: &copy;facebook.com/lawbreakers

Фото: ©facebook.com/lawbreakers

23 декабря количество игроков в LawBreakers на ПК впервые с момента выхода упало до нуля. За сутки ни один из владельцев этой игры не запускал её.

При этом 21 декабря в шутере началось праздничное мероприятие. Игроков ждали 50-процентная скидка, получение двойного опыта, а также специальные награды. Привлечение внимание пользователей не удалось, поэтому аудитория LawBreakers в Steam продолжила падать.

Пока не известно, сколько человек играет в шутер на PlayStation 4. Сейчас разработчики работают над бесплатной версией LawBreakers.

Праздничное мероприятие завершится 4 января.

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Сергей Сурепин
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