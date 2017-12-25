Авторы GTA Online обновили рождественское мероприятие

Студия Rockstar Games на днях запустила специальное мероприятие в GTA Online в честь Рождества. Ивент получил название Festive Surprise. Теперь на улицах Лос-Сантоса можно увидеть настоящий снегопад и покидаться снежками.

По словам разработчиков, пользователи, которые зайдут в игру 25 декабря, получат бесплатный автомобиль Albany Hermes. Также в боевике появился улучшенный внедорожник Benefactor Streiter, который можно приобрести в одном из внутриигровых салонов.