Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 декабря 2017, 11:04

Авторы GTA Online обновили рождественское мероприятие

Фото: &copy;rockstargames.com

Фото: ©rockstargames.com

Разработчики популярного боевика теперь отдают всем игрокам бесплатный автомобиль.

Студия Rockstar Games на днях запустила специальное мероприятие в GTA Online в честь Рождества. Ивент получил название Festive Surprise. Теперь на улицах Лос-Сантоса можно увидеть настоящий снегопад и покидаться снежками.

По словам разработчиков, пользователи, которые зайдут в игру 25 декабря, получат бесплатный автомобиль Albany Hermes. Также в боевике появился улучшенный внедорожник Benefactor Streiter, который можно приобрести в одном из внутриигровых салонов.

Специальное мероприятие в GTA Online продлится до 5 января.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • GTA
  • gtav
  • rockstar
  • gtaonline
  • rockstargames
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar