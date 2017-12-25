Автор Uncharted критикует систему сохранений
Под удар геймдиректора популярного боевика попали разработчики гоночного симулятора GT Sport.
Фото: © Sony Computer Entertainment America LLC.
Сотрудник студии Naughty Dog Курт Маргенау раскритиковал студию Polyphony Digital, а также её последний проект — гоночный симулятор GT Sport. Ранее Маргенау работал над играми Uncharted: The Lost Legacy и Uncharted 4: A Thief’s End.
Разработчик высказался по поводу системы сохранения прогресса, завязанной на онлайн-составляющей. Также его не устроили технические проблемы, которые есть у гоночного симулятора.
По словам Маргенау, серверы до сих пор работают с перебоями. Разработчик считает, что это было бы не так критично, если бы можно было сохранять прогресс без подключения к Интернету.
Напомним, серверы гоночного симулятора Gran Turismo Sport перестали функционировать 24 декабря во время рождественских праздников. Решить проблему удалось только спустя сутки.