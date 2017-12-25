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Опубликовано 25 декабря 2017, 11:25

Автор Uncharted критикует систему сохранений

Под удар геймдиректора популярного боевика попали разработчики гоночного симулятора GT Sport.

Фото: &copy;&nbsp;Sony Computer Entertainment America LLC.&nbsp;

Фото: © Sony Computer Entertainment America LLC. 

Сотрудник студии Naughty Dog Курт Маргенау раскритиковал студию Polyphony Digital, а также её последний проект — гоночный симулятор GT Sport. Ранее Маргенау работал над играми Uncharted: The Lost Legacy и Uncharted 4: A Thief’s End.

Разработчик высказался по поводу системы сохранения прогресса, завязанной на онлайн-составляющей. Также его не устроили технические проблемы, которые есть у гоночного симулятора.

По словам Маргенау, серверы до сих пор работают с перебоями. Разработчик считает, что это было бы не так критично, если бы можно было сохранять прогресс без подключения к Интернету.

Напомним, серверы гоночного симулятора Gran Turismo Sport перестали функционировать 24 декабря во время рождественских праздников. Решить проблему удалось только спустя сутки.

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Сергей Сурепин
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