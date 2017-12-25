Автор Uncharted критикует систему сохранений

Разработчик высказался по поводу системы сохранения прогресса, завязанной на онлайн-составляющей. Также его не устроили технические проблемы, которые есть у гоночного симулятора.

По словам Маргенау, серверы до сих пор работают с перебоями. Разработчик считает, что это было бы не так критично, если бы можно было сохранять прогресс без подключения к Интернету.