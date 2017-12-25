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Регион
Опубликовано 25 декабря 2017, 14:19

Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области Гордеева

Алексей Гордеев Фото:&nbsp;&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Илья Питалев

Алексей Гордеев

Фото:  © РИА Новости/Илья Питалев

Вместо него врио главы региона президент назначил мэра Воронежа Александра Гусева.

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Воронежа Александром Гусевым, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Бывший глава региона — Алексей Гордеев — был отправлен в отставку с формулировкой "по собственному желанию".

— Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области, — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Алексей Гордеев занимал должность губернатора Воронежской области с марта 2009 года. Перед этим он десять лет руководил Министерством сельского хозяйства РФ.

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Марина Калегина
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