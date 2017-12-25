Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области Гордеева
Алексей Гордеев
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Вместо него врио главы региона президент назначил мэра Воронежа Александра Гусева.
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Воронежа Александром Гусевым, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Бывший глава региона — Алексей Гордеев — был отправлен в отставку с формулировкой "по собственному желанию".
— Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области, — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Алексей Гордеев занимал должность губернатора Воронежской области с марта 2009 года. Перед этим он десять лет руководил Министерством сельского хозяйства РФ.