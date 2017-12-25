Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области Гордеева

Вместо него врио главы региона президент назначил мэра Воронежа Александра Гусева.

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Воронежа Александром Гусевым, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Бывший глава региона — Алексей Гордеев — был отправлен в отставку с формулировкой "по собственному желанию".

— Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области, — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.