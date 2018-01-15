Немножко косплея, чуток аниме, горстку пинапа — и вуаля, тебя все хотят!
22-летняя Медисон Кейт из Флориды с лёгкостью перевоплощается в героев игр и аниме. Пользователи социальных сетей оценили по достоинству образы девушки, на её страницу в "Инстаграме" подписано уже более 350 тыс. человек.
Персонаж игры Team Skull Grunt
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Cruiser D.Va, игра Overwatch
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Тифа Локхарт, персонаж видеоигры Final Fantasy VII от Square
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Мисти, персонаж серии игр "Покемон"
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
D.Va, персонаж игры Overwatch
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Каири, персонаж игры Kingdom Hearts
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Сера Фаррон, персонаж игры Final Fantasy
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Рикку, персонаж серии игр Final Fantasy
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Лунафрейя Нокс Флёре, персонаж игры Final Fantasy
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети
Фото ©Соцсети