Немножко косплея, чуток аниме, горстку пинапа — и вуаля, тебя все хотят!

22-летняя Медисон Кейт из Флориды с лёгкостью перевоплощается в героев игр и аниме. Пользователи социальных сетей оценили по достоинству образы девушки, на её страницу в "Инстаграме" подписано уже более 350 тыс. человек.