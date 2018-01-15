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Опубликовано 15 января 2018, 03:00

Немножко косплея, чуток аниме, горстку пинапа — и вуаля, тебя все хотят!

22-летняя Медисон Кейт из Флориды с лёгкостью перевоплощается в героев игр и аниме. Пользователи социальных сетей оценили по достоинству образы девушки, на её страницу в "Инстаграме" подписано уже более 350 тыс. человек.

Персонаж игры Team Skull Grunt

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Cruiser D.Va, игра Overwatch

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Тифа Локхарт, персонаж видеоигры Final Fantasy VII от Square

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Мисти, персонаж серии игр "Покемон"

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

D.Va, персонаж игры Overwatch

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Каири, персонаж игры Kingdom Hearts

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Сера Фаррон, персонаж игры Final Fantasy

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Рикку, персонаж серии игр Final Fantasy

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Лунафрейя Нокс Флёре, персонаж игры Final Fantasy

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

Фото ©Соцсети

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Сакина Нуриева
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