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Опубликовано 25 декабря 2017, 17:40

Создатели Assassin’s Creed займутся искусственным интеллектом

Фото: &copy;facebook.com/UbisoftMontreal

Фото: ©facebook.com/UbisoftMontreal

Издатель уже открыл специальное подразделение. Разработчики хотят объединить достижения игровой индустрии с наукой.

Компания Ubisoft создала подразделение La Forge. Команда займётся исследованием искусственного интеллекта. По словам руководителя программы Ива Жакьера, научным достижениям в области ИИ сейчас нужна широкая область использования. Таким рынком может стать игровая индустрия.

В состав подразделения войдут учёные и студенты. Также им будут помогать сотрудники Ubisoft. Они будут работать над прототипами новых технологий и систем искусственного интеллекта.

Издатель планирует предоставлять данные для последующих исследований. Например, в Watch Dogs 2 разработчики создали систему искусственного интеллекта, которая контролирует передвижение авто и пешеходов в мире игры на основе физических законов.

В Ubisoft уверены, что виртуальное пространство отлично подойдёт для тестирования экспериментальных технологий.

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Сергей Сурепин
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