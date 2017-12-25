Создатели Assassin’s Creed займутся искусственным интеллектом

Издатель уже открыл специальное подразделение. Разработчики хотят объединить достижения игровой индустрии с наукой.

Компания Ubisoft создала подразделение La Forge. Команда займётся исследованием искусственного интеллекта. По словам руководителя программы Ива Жакьера, научным достижениям в области ИИ сейчас нужна широкая область использования. Таким рынком может стать игровая индустрия.

В состав подразделения войдут учёные и студенты. Также им будут помогать сотрудники Ubisoft. Они будут работать над прототипами новых технологий и систем искусственного интеллекта.

Издатель планирует предоставлять данные для последующих исследований. Например, в Watch Dogs 2 разработчики создали систему искусственного интеллекта, которая контролирует передвижение авто и пешеходов в мире игры на основе физических законов.